Vor zehn Jahren hatten dort fast 100.000 Gläubige eine Marienvesper mit Papst Benedikt XVI. gefeiert. Inzwischen macht auch jede Genussbus-Tour Station in Etzelsbach. Durch den Papstbesuch ist die Wallfahrtsstätte Etzelsbach noch bekannter geworden, sagt Ute Morgental vom Heimat- und Verkehrsverband HVE.

Bis 2011 wurde die kleine Kapelle vor allem mit der traditionellen Pferdewallfahrt in Verbindung gebracht. Das Thema Spiritualität sei ein inzwischen wichtiger Baustein bei der Vermarktung des Eichsfeldes und einzigartig in Thüringen. Neben Kirchen, Krippenweg und den bekannten Wallfahrtsorten spiele der Papstbesuch eine große Rolle.

Nach dem Jahrhundert-Ereignis ist 2014 in Etzelsbach extra eine Pilgerinformation neu gebaut worden. Leiterin Marianne Kruse hat hier ihren Traumjob gefunden. Die 63-Jährige kennt ihre Besucher. "Viele sind damals dabei gewesen und regelmäßig auf der Suche nach Erinnerungen", sagt sie. Es gebe natürlich auch Gäste, die noch nie da waren.

Vor der Corona-Pandemie seien bis zu 10.000 Menschen gekommen, viele mit Reisebussen. Mittlerweile sind kleine Gruppen, Rad- und Fußwanderer in der Überzahl. Auf dem riesigen Pilgerfeld wächst Gras, damals war es extra für die Marienvesper hergerichtet worden.

Seit 2011 wird an der Marienkapelle Etzelbach von Juni bis Ende September immer sonntags eine Marienvesper gefeiert. Wie das Jahresgedenken am 23. September, erinnert die Vesper an das Jahrhundertereignis.