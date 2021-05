Einsatzkräfte vor wenigen Tagen am Unfallort in Heiligenstadt.

Einsatzkräfte vor wenigen Tagen am Unfallort in Heiligenstadt. Bildrechte: MDR/Feuerwehr Heilbad Heiligenstadt

Peta hatte in einem Schreiben an den Landrat so argumentiert: "Unserer Auffassung nach sind Unfälle mit Pferdekutschen grundsätzlich unnötig, weil die Fuhrwerke nur ungenügend den üblichen Sicherheitsanforderungen entsprechen". Pferde seien als schreckhafte Fluchttiere einem deutlich erhöhten Unfallrisiko ausgesetzt. Bei dem Unfall in Heiligenstadt, bei dem vier Menschen und zwei Pferde schwer verletzt wurden, waren die Pferde durchgegangen. Nach Polizeiangaben scheuten sie vermutlich vor den lauten Geräuschen eines Motorrades.