Zeugen im Eichsfeld erhalten seit anderthalb Jahren Post von der Polizei. "Mache ich sehr regelmäßig", sagt Dietmar Kaiser, Chef der Heiligenstädter Polizeiinspektion. Bisher hat er 20 Briefe an Zeugen geschrieben, die die Polizei informiert und damit Schlimmeres verhindert haben. "Weil die Polizei im Alltag nicht überall sein kann - überall sind aber Ereignis- und Tatorte - brauchen wir diese Hinweise und Zeugen", sagt der 61-Jährige, der seit anderthalb Jahren die Polizeiinspektion im Eichsfeld leitet. Nur so könne man hinterher beweisen, was passiert ist.

Jeder Bürger habe dadurch die Möglichkeit, für sich selbst was zu tun, weil er auch mal in so eine Situation kommen könne, und für die Gesellschaft." Dabei brauche er sich nicht in Gefahr zu bringen, betont Kaiser. "Einfach 110 anrufen und hinterher zu dem stehen, was man gesehen hat."

Zeugen helfen bei Aufklärung

Für einen 57-Jährigen aus dem Eichsfeld ist ein Anruf bei der Polizei ein Muss. "Es kann ja nicht sein, dass jemand betrunken auf der Straße umherfährt und damit andere Leute in Mitleidenschaft zieht". So etwas müsse sofort der Polizei gemeldet werden.

Im Brief wird noch einmal auf das Ereignis und den wichtigen Beitrag des Empfängers hingewiesen. Dass ein Lkw-Fahrer auf einem Betriebsgelände mit 1,7 Promille im Blut nur durch den Anruf bei der Polizei gestoppt werden konnte. Nach einem Überfall auf einen Supermarkt im westlichen Landkreis konnte ein Räuber gefasst werden, weil betroffene Zeugen Mut bewiesen und den Täter gut beschrieben haben. Dankeschön-Zeilen der Polizeiinspektion Eichsfeld. Bildrechte: MDR/Claudia Götze