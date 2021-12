In Leinefelde-Worbis sind Geldautomatenknacker an der Sicherheitstechnik eines Geldautomaten gescheitert. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatten in der Nacht zuvor zwei oder drei maskierte Täter mit brachialer Gewalt versucht, den Automaten in einer Bankfiliale im Stadtteil Worbis aufzubrechen. Dabei hätten sie einen Alarm und eine Nebelanlage ausgeläst. Die Täter seien geflohen - offenbar ohne Beute. Die Polizei schätzt den Schaden auf 25.000 Euro.