Partygäste haben im Sportlerheim in Dingelstädt am Samstagabend Sanitäter und Polizisten wiederholt angegriffen und verletzt. Eine Beamtin musste anschließend laut Polizei stationär im Krankenhaus behandelt werden. Ein Sanitäter wurde von den aggressiven Tätern mehrfach geschlagen, wobei seine Brille zerbrach.

Nach Angaben der Polizei war gegen 2:30 Uhr zunächst der Rettungsdienst in das Sportlerheim in Dingelstädt gerufen worden, weil ein Partygast bewusstlos auf der Tanzfläche zusammengebrochen war. Als sich ein Sanitäter um den Mann kümmern wollte, sei er attackiert und an seiner Hilfe gehindert worden. Zwei betrunkene Männer im Alter von 27 und 26 Jahren beleidigten, schubsten und schlugen demnach den Retter.