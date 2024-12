Eichsfeld Postbote entsorgt Weihnachtsbriefe im Altpapiercontainer

Ein diebischer Postbote ist im Eichsfeld aufgeflogen. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine aufmerksame Zeugin am Freitag in Gernrode beobachtet, wie der Mann mit seinem Postauto an einem Altpapiercontainer hielt und einen Stapel Briefe darin entsorgte. Sie notierte sich das Kennzeichen und machte ein Foto vom Fahrer. Im Container fand sie geöffnete Weihnachtspost. Diese übergab die Frau der Polizei.