Die Spur des Eintrittsgeldes führt in die englische Grafschaft Somerset. Bis zu 150 Euro kostete die Teilnahme am Reichsbürger-Treffen am Wochenende auf der "Bonda-Ranch", einem Pferdehof in Worbis. Der Polizei zufolge waren 170 Teilnehmer gekommen. Zu überweisen waren die Teilnahmegebühren laut Veranstaltungsunterlagen, die MDR THÜRINGEN vorliegen, an eine Firma in England. Geschäftsführer ist laut englischem Handelsregister der Deutsche Erhard G. Der 66-Jährige ist seit den Achtzigerjahren in der IT-Branche tätig und tritt seit mehreren Jahren als Finanzberater auf.