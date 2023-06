Beim Treffen der "Reichsbürger"-Szene am Wochenende in Leinefelde-Worbis hat die Polizei nach eigenen Angaben rund 200 Teilnehmer kontrolliert. Dabei seien vier Haftbefehle vollstreckt sowie zwei Anzeigen gestellt worden, teilte die Polizei am Montag mit. Die Verhafteten seien gegen Kaution entlassen worden. Bei den Anzeigen geht es um Urkundenfälschung und Drogen.