Betroffen sind den Angaben nach zehn Schulen. So fehlen beispielsweise am Gymnasium in Dingelstädt und an den Gesamtschulen in Lutter und Breitenworbis jeweils noch acht Wochenstunden für den Unterricht. Auch in der Regelschule Küllstedt und in der Gesamtschule Weißenborn-Lüderode fielen Stand jetzt viele Stunden aus.