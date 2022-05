Museumsleiter Christian Stöber will zudem den historischen Ort am Schifflersgrund wiederherstellen. Die Grenze soll wieder so aussehen wie früher, so Stöber. Das soll es den Besuchern leicht machen, die Zeit in der DDR zu verstehen.

Die Grenze soll künftig so aussehen, wie zu DDR-Zeiten. Bildrechte: MDR/Heidje Beutel