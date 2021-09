Der Automobilzulieferer Meteor schließt Ende des Jahres seinen Betriebsstandort in Worbis. Wie ein Sprecher des Unternehmens MDR THÜRINGEN sagte, sind davon 59 Beschäftigte betroffen. Das Unternehmen begründet den Schritt mit andauerndem Kostendruck in den vergangenen Jahren. Daher könne die Produktion an einem Hochlohnstandort nicht profitabel durchgeführt werden.

Von der Schließung des Automobilzuliefererstandtorts sind 59 Beschäftigte betroffen. (Symbolbild) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK