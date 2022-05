Der Schornstein am alten Heizwerk in Leinefelde ist am Samstag gesprengt worden. Der 100 Meter hohe Schlot fiel um 13 Uhr unter den Blicken zahlreicher Augenzeugen planmäßig zu Boden. Später sollte auch noch der Garagenkomplex "An der Ohne" abgerissen werden. Mit den Arbeiten wird Platz für das Landesgartenschau-Gelände im Jahr 2025 geschaffen. 852 alte Garagen müssen weichen - dafür wurden aber an anderer Stelle neue gebaut.