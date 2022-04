Schulelternsprecher Falko Seifert sagte MDR THÜRINGEN, er begrüße die Investition, es sei ein gutes Signal für das Eichsfeld. Es gehe darum, dass künftig 1.000 Schülerinnen und Schüler in der wahrscheinlich modernsten Schule Thüringens unterrichtet werden, so Seifert weiter.

Das Bistum Erfurt hatte am Freitag mitgeteilt, dass die neue Schule am Stadtrand von Leinefelde gebaut werden soll. In Heiligenstadt sei kein geeigneter Standort gefunden worden. Für den Bau sind rund 40 Millionen Euro veranschlagt. Das Geld kommt demnach im Wesentlichen aus Rücklagen des Bistums.