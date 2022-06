Nach Brehme regt sich nun auch Widerstand in Lindewerra gegen das geänderte Schulgesetz. Der Bürgermeister von Lindewerra, Gerhard Propf, sagte MDR THÜRINGEN, der erschwerte Schulbesuch über die Landesgrenze hinweg habe Auswirkungen auf viele Einzelschicksale in seiner Region an der hessischen Landesgrenze.