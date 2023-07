Die Schwimmkurskinder sangen zum Abschluss: "Auf Wiedersehen, wir sehen uns irgendwann wieder: gleiche Stelle, gleiche Welle", und Kursleiter Steffen Fuhlrott hatte Tränen in den Augen. Am letzten Samstag haben sich noch einmal fünf Kinderschwimmkurse im acht mal 13 Meter großen Becken getummelt und dann den Badbetrieb beendet.

Die kleinen und die großen "Frösche", so heißen die Gruppen, schwammen, tauchten und sangen je gut eine Stunde mit den Kursleitern Steffen, Sabine und Marie vom Fitness- und Gesundheitszentrum (FGZ) Dingelstädt. Das FGZ ist jede Woche 25 Stunden im Hallenbad aktiv gewesen, Wassergymnastik für Erwachsene und Schwimmkurse für Kinder bis 14 Jahre. "Wir sind froh und stolz, dass die Stadt das Bad erhalten will", sagte Steffen Fuhlrott. Mittlerweile kämen die Badnutzer aus einem Umkreis von 20 Kilometer.

In den kommenden zwei Jahren entsteht direkt daneben ein Neubau mit deutlich größerem Becken. Die neue Technik zieht ins vorhandene Gebäude. Für das Großprojekt hat die Stadt zwei Millionen Euro vom Bund erhalten. Insgesamt wird mit Kosten in Höhe von mehr als fünf Millionen gerechnet. Dingelstädt hat sich vor zwei Jahren für den Umbau des Bades entschieden, weil das Bad in die Jahre gekommen ist. Außerdem will die Stadt als Gesundheitsstadt punkten und ganzjährig Kurse und Schwimmzeiten für alle anbieten.