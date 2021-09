Leinefelde-Worbis Hallenbad Wipperwelle in Worbis wird verkauft

Das fast 60 Jahre alte Schwimmbad Wipperwelle in Worbis soll in fünf Jahren an ein Autohaus verkauft werden. Nach der Schließung ist offenbar geplant, das Bad abzureißen und die Fläche für Parkplätze zu nutzen.