Traditionell umrunden Vorschulkinder am Ostermontag die St. Maria im Busch Kirche, die unter den Dingelstädtern auch Kleine Kirche oder Marienkirche genannt wird. Nach jeder Runde bekommen sie dabei Süßigkeiten von den Eltern und Großeltern zugesteckt. Dieses Jahr ritten etwa 150 Kinder auf ihren Steckenpferden um die Kirche, sagte der Pfarrer.

Der Brauch des so genannten Osterreitens hat seinen Ursprung im Dreißigjährigen Krieg. Damals sollen schwedische Reiter durch Dingelstädt gezogen sein und Spuren an der Tür der Marienkirche hinterlassen haben. In den beiden Vorjahren fiel die Tradition wegen Corona aus.