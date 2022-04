Die Südharz Kali GmbH will im Ohmgebirge Kali abbauen. Das Revier im Thüringer Südharz, westlich von Sondershausen und nördlich von Mühlhausen, gilt als die größte Kaliressource Westeuropas. Ab 2026 soll dort nach Willen der Firma ein neues Bergwerk entstehen. 500 Arbeitsplätze will das Unternehmen schaffen. Anwohner und Umwelt sollen nach Firmenangaben nicht belastet werden. So ist geplant, Abraum und Salzlauge in die umliegenden alten Gruben zu leiten.