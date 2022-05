Tagebauerweiterung im Eichsfeld: Widerstand gegen Rodung von 80 Hektar Wald

Gegen eine mögliche Erweiterung des Tagebaus bei Deuna im Eichsfeld regt sich weiterer Widerstand. Wie der Vorstand der örtlichen Waldgenossenschaft in Keula, Holger Göcke, MDR THÜRINGEN am Montag sagte, wurde die Genossenschaft als Grundeigentümer bisher nicht angehört. Die Genossenschaft kritisiert unter anderem, dass es sich bei dem umstrittenen Gebiet um einen äußerst naturnahen Plenterwald handelt. In einem Plenterwald wachsen Bäume jeden Alters nebeneinander her. Am 21. Juni soll die Genossenschaft nun angehört werden.