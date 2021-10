A38 Tanksäulen an Rastplätzen im Eichsfeld demoliert

Innerhalb von einer halben Stunde haben unbekannte Fahrer in der Nacht zu Freitag zwei Tanksäulen an den Autobahnraststätten Eichsfeld-Nord und -Süd demoliert. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhren beide in der Nacht zu Freitag davon.

In der Nacht zu Freitag haben Unbekannte Tanksäulen an den Autobahnraststätten Eichsfeld-Nord und -Süd demoliert. (Symbolbild) Bildrechte: IMAGO