Oldtimer-Rallye des ADAC Rund 80 auf Hochglanz polierte Fahrzeuge rollen durch Thüringen und Hessen

Das älteste Automobil ist ein Hutson Big Six Sedan aus Detroit, gefertigt im Jahr 1935. Neben vielen Porsche und Mercedes sind auch Klassiker aus dem ehemaligen "Ostblock" und der DDR mitgerollt. Darunter Schiguli, Tatra, Skoda und ein Wartburg 311.

An der Strecke knipsten Fans der klassischen Fahrzeuge viele Bilder. Mit im Starterfeld waren echte Hingucker. Darunter ein Porsche 914 in "pink". Seine Besitzer haben ihn "Pink Panther" genannt. Einen Spitznamen hat auch der gelbe Opel GT bekommen, den Martina und Bernd Schneider fahren durften. Die MDR THÜRINGEN-Preisträger haben ihren Oldtimer aus dem Jahr 1960 "Seppel" genannt.

Gut klar gekommen mit ihrem Fahrzeug für ein Wochenende sind die Gewinner Kim Kaltenpoth und Tim Rapp aus Erfurt. Sie hatten ein besonderes Schmuckstück: der weltweit älteste Opel GT. In der Zeitprüfung vor der Ausfahrt am Donnerstag hatten sie mit ihrem Reihen-Vierzylinder auf 100 Meter eine Zeit von 13,99 Sekunden hingelegt - verlangt waren genau 14 Sekunden. Die über 250 Kilometer am ersten Tag hatten auch sie glänzend gemeistert. Dabei mussten Kim und Tim Prüfungen im gleichmäßigen Fahren oder nach genau vorgegeben Zeiten absolvieren.