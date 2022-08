Endlich hat es geklappt! Aus über 4.000 Einsendungen wurde ihr Bild ausgezeichnet. Sabina Weber ist 53 Jahre alt und Tierfotografin. Die Worbiserin hat es schon ein paar Mal bei dem internationalen Tierfotografie-Wettbewerb "Pet Photographer of the Year" versucht. Gewonnen hat sie in diesem Jahr in der Mitglieder-Kategorie. Eine besondere Auszeichnung, denn hier wurde von den anderen Teilnehmern und Mitgliedern gewählt.