Im Trockenjahr 2018 sind laut Kohlstedt noch 20 Tonnen Eichensamen in Thüringen geerntet und 2,5 Millionen Eichen in der Forstbaumschule gezüchtet worden. Nach drei blütenarmen Jahren fehle es aber nun an Saatgut für Buchen und Eichen. Die Baumschule setzt daher auch auf die Hilfe von Schulen und Privatpersonen, die Eicheln und Bucheckern sammeln.