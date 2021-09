Mehr als drei Jahre nach dem Überfall auf zwei Journalisten im nordthüringischen Fretterode beginnt am Dienstag vor dem Landgericht Mühlhausen der Prozess gegen die beiden mutmaßlichen rechtsextremen Angreifer. Angeklagt sind zwei Männer im Alter von 22 und 27 Jahren.

Den beiden mutmaßlichen Tätern wird gemeinschaftlicher schwerer Raub, gefährliche Körperverletzung und Sachbeschädigung zur Last gelegt. Die Opferberatung Ezra kritisierte dies. Es sei ein Skandal, dass der brutale Angriff, den die Betroffenen nur durch Glück überlebt hätten, nicht als versuchtes Tötungsdelikt eingeordnet werde, sagte Theresa Lauß von Ezra am Montag in Erfurt.