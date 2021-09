Mehr als drei Jahre nach dem Überfall auf zwei Journalisten in Fretterode in Nordthüringen hat in Mühlhausen der Prozess gegen die beiden mutmaßlichen Angreifer begonnen. Angeklagt sind zwei mutmaßliche Rechtsextreme im Alter von 22 und 27 Jahren. Verhandelt wird seit Dienstag vor dem Landgericht Mühlhausen - aus Platzgründen aber nicht im Gerichtsgebäude, sondern in einem unweit gelegenen Veranstaltungsaal.

Vor Prozessbeginn: Einer der Angeklagten und die beiden Verteidiger (links), die Opfer und ihre Anwälte (vorn) und die Richterbank. Bildrechte: MDR/Claudia Götze