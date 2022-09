Nach einem Lkw-Unfall ist die Autobahn 38 in Richtung Leipzig in der Nacht zu Mittwoch mehr als elf Stunden voll gesperrt gewesen. Wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte, wurde der Abschnitt zwischen Breitenworbis und Bleicherode erst nach vier Uhr am Morgen wieder freigegeben.