Im Eichsfeld hat es am Samstagabend einen tödlichen Unfall gegeben. Laut Polizei verlor ein 18-jähriger Autofahrer in einer Kurve in Leinefelde-Worbis die Kontrolle über sein Fahrzeug. Sein Auto kam im Ortsteil Breitenbach von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Bildrechte: MDR/Silvio Dietzel