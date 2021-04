Laut Polizei ereignete sich der Unfall am Freitagmorgen gegen 5 Uhr. (Symbolbild)

Laut Polizei ereignete sich der Unfall am Freitagmorgen gegen 5 Uhr. (Symbolbild) Bildrechte: imago/Agentur 54 Grad

In Breitenworbis im Eichsfeld ist am Freitag ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Laut Polizei war der 30-Jährige morgens auf einer Kreuzung mit einem Kleintransporter zusammengestoßen.

Der Radfahrer wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der 62-jährige Fahrer des Transporters wurde zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht. An der Unfallstelle war die Straße für drei Stunden voll gesperrt.