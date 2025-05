Neymeyr forderte dazu auf, Fremde differenziert zu betrachten. Einige seien hier geboren und aufgewachsen, auch wenn sie eine andere Hautfarbe hätten. Andere seien aus ihrer Heimat geflohen, weil ihnen dort aufgrund ihrer Religion oder politischen Einstellung der Tod drohe. Zudem betonte er, dass Deutschland dringend Arbeitskräfte, besonders in der medizinischen Versorgung und Pflege, benötige.

Tausende Christen aus der Region versammelten sich an der kleinen Kirche. Viele reisten mit dem Fahrrad oder zu Fuß mit Bollerwagen, Gesangbuch und Klappstuhl an. Seit den 1950er-Jahren predigt der Bischof zu Christi Himmelfahrt an diesem abgelegenen Ort. Nach dem Gottesdienst wird traditionell gefeiert.