Abschluss Tausende bei Festumzug zum Deutschen Wandertag in Heiligenstadt

Hauptinhalt

22. September 2024, 18:30 Uhr

In Heiligenstadt ist am Sonntagnachmittag der 122. Deutsche Wandertag zu Ende gegangen. Beim Festzug der Wandervereine waren 5.000 Mitwirkende und Zuschauer dabei. Vom Deutschen Wanderverband gab es viel Lob für die Thüringer Gastgeber. Aber auch Kritik wurde an einzelnen Punkten geäußert.