Aus dem Eichsfeld gehen in diesem Jahr 3.255 Päckchen mit dem Weihnachtskonvoi nach Osteuropa auf Reisen. Wie Tina Krowas vom Serviceclub Ladies Circle Eichsfeld MDR THÜRINGEN sagte, sind das rund 1.000 mehr als im Vorjahr. Kindergärten, Schulen und Firmen sowie viele Privatleute haben die Päckchen an den fünf Sammelpunkten abgegeben. Von den Sammelstellen in Worbis, Leinefelde, Uder, Heiligenstadt und Duderstadt sind die buntverpackten Überraschungen zunächst in eine Spedition in Leinefelde-Worbis gebracht worden.