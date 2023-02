In Spanien ist der Kampf gegen Windmühlen durch Don Quichotte ja legendär - doch auch in Thüringen treiben die Windräder so manchen auf die Barrikaden. Auf dem grünen Band zwischen Thüringen und Hessen hat das Regierungspräsidium Kassel nun ein 244 Meter hohes Windrad genehmigt, das auch hier die Ritter zornig werden lässt.