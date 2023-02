Das Hallenbad Wipperwelle in Worbis im Landkreis Eichsfeld bleibt für immer geschlossen. Die Stadtverwaltung von Leinefelde-Worbis verwies am Donnerstag zur Begründung auf den Schaden an der Lüftungsanlage. Deswegen ist das Hallenbad seit Anfang Februar nicht mehr geöffnet. Laut Stadt gibt es keine Ersatzteile mehr, um die Lüftungsanlage zu reparieren.