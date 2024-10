In Worbis im Eichsfeld ist ein Mann bei einem Arbeitsunfall am Mittwoch lebensbedrohlich verletzt worden. Wie Polizeisprecherin Vanessa Lundershausen sagte, war der 40-Jährige am Morgen aus dem Korb einer Hubarbeitsbühne aus noch ungeklärter Ursache mehrere Meter in die Tiefe gestürzt.