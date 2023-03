Auf der A38 zwischen Breitenworbis und Leinefelde-Worbis hat es in der Nacht zum Samstag einen schwerer Unfall gegeben. Nach Angaben der Autobahnpolizei fuhr ein 38-jähriger Kleintransporterfahrer gegen 23 Uhr aus unbekannter Ursache auf einen Pkw auf. Dabei verlor der Mann die Kontrolle über den Transporter und krachte erst in die rechte und dann in die linke Leitplanke.