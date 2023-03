Der Geldautomat in einem Nischenbereich der Ladenfläche werde nicht neu installiert. Das sei eine Bedingung gewesen, so Hartmann. Ansonsten wären er und seine Frau von hier weggegangen, sagte Hartmann. Den Laden in der Worbiser Fußgängerzone gibt es seit 1990. Vier Mal schon wurde er durch die Sprengung des Geldautomaten beschädigt.