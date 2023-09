Am Dienstag richtet Lauhoff seinen Arbeitsplatz am Wettkampfort ein, die Meisterschaft selbst beginnt am Mittwoch. 18 Stunden hat er Zeit, um ein Modell eines Spielhauses zu bauen. Der Gewinner wird am Freitag gekürt. Lauhoff arbeitet in Geismar bei der Zimmerei Ständer. Er gehört zum vierköpfigen Team der Zimmerer-Nationalmannschaft. Nur ein Mitglied darf an der EM teilnehmen.