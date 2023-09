Nach dem Zusammenstoß eines Regionalexpresses mit einem Lkw in Leinefelde bleibt die Bahnstrecke nach Mühlhausen weiter gesperrt. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, planen die Behörden, den Unfallort am Bahnübergang Beinröder Straße am Freitagvormittag noch einmal zu begutachten. Danach soll entschieden werden, wann die Züge wieder auf der Strecke rollen können.