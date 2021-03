Eine Hacker-Gruppierung namens Hafnium hatte weltweit eine Sicherheitslücke in der E-Mail-Software Microsoft Exchange ausgenutzt, die auch in Ebenleben eingesetzt wird Am 9. März schleuste Hafnium einen Trojaner in die IT-Systeme der Stadt, verschlüsselte sie und forderte Lösegeld für die Freigabe. Ebeleben ging darauf nicht ein, sondern schaltete die Polizei ein und beaufragte die Fachfirma mit der Neuinstallation.