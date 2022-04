Die Wahrzeichen "der Berg und die Bergschule" der Stadt sollen umziehen. Die Rede ist von der Bergschule in Heiligenstadt, die in Leinefelde ihren neuen Platz finden soll. Fast 1.000 Menschen haben sich in einer Online-Petition gegen den Wegzug der Bergschule aus Heiligenstadt ausgesprochen. Wie Initiator Tobias Gerling MDR THÜRINGEN mitteilte, gibt die Petition das Stimmungsbild in der Stadt wieder. Eltern und Einwohner seien "fassungslos" über den geplanten Neubau und schätzen den Entschluss des Bischofs als Fehlentscheidung ein.