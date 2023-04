In Nordthüringen sind die Straftaten im Vorjahr etwas zurückgegangen. Die Landespolizeiinspektion habe insgesamt 20.630 Straftaten gezählt, sagte Polizeidirektor Matthias Bollenbach am Dienstag in Nordhausen. Das sind 55 weniger als 2021. Die Aufklärungsquote mit rund 63 Prozent sei annähernd gleich geblieben.