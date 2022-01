Gegen den seit Monaten geplanten Abriss der Schokoladenfabrik in Greußen im Kyffhäuserkreis regt sich nun Protest. Der Bund Deutscher Architekten (BDA) Thüringen hat gefordert, die Immobilie zu erhalten. In einem offenen Brief an Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) heißt es am Donnerstag, ein Abriss ignoriere die vorhandene Ressource und sei ein "schmerzhafter Verlust lokaler und regionaler Identität".