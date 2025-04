Eine neue Patientenservicestelle ist am Montag in Artern eröffnet worden. Dem Landratsamt des Kyffhäuserkreises zufolge soll die Servicestelle die Arbeit der Hausärzte unterstützen. Die Patientenservicestelle bietet an, analoge Patientenakten zu digitalisieren . Die Patienten bekämen danach eine Kopie auf einem USB-Stick ausgehändigt und die E-Akte würde auf einem DSGVO -konformen Server in Deutschland gespeichert. Damit sollen künftig Untersuchungen und Terminvergaben verbessert werden.

Diese Aufgabe ist bisher von Hausarztpraxen durchgeführt worden. Die Patientenservicestelle soll auf digitalem Wege die Hausarztpraxen entlasten und Praxisneugründungen junger Ärzte in der Region attraktiver machen. Da 60 Prozent der Hausärzte in Artern in den nächsten fünf Jahren in den Ruhestand gingen, würde die Patientenversorgung drastisch sinken, wenn man sich nicht neuen Ideen zuwenden würde, sagt Landrätin Antje Hochwind-Schneider (SPD). Die Gemeinschaftspraxis "Familienpraxis Pleßmann" habe laut Landratsamt bereits angekündigt, im August in Artern zu öffnen.