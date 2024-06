In Sondershausen ist erneut ein Wahlkreisbüro der AfD beschmiert worden. Nach Polizeiangaben haben bislang Unbekannte am Samstag die Scheiben und die Fassade mit roter Farbe besprüht. Unter anderem prangt der Schriftzug: "Kein Ruhiges Hinterland" an der Front des Büros.