Gesundheit Mangelware Hausarzt: Kassenärztliche Vereinigung verzeichnet neuen Rekord

09. Februar 2025, 12:06 Uhr

Kilometerlange Wege zum nächsten Hausarzt, lange Schlangen vor der Praxis: In Thüringen spitzt sich das Problem des Ärztemangels immer weiter zu. Vor allem in ländlichen Regionen bleiben Arztpraxen immer häufiger unbesetzt. So auch in Artern im Kyffhäuserkreis.