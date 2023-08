Kyffhäuserarena Dreifelderhalle in Artern eröffnet

In Artern ist am Freitagvormittag eine neue Schulturnhalle eröffnet worden. Investiert wurden nach Angaben des Landkreises fast zwölf Millionen Euro. Mehr als die Hälfte der Bausumme übernahm das Land.

Die "Kyffhäuser-Arena" wird von zwei Schulen und zahlreichen Vereinen genutzt. Der Handballverein HV 90 Artern kann nach drei Jahren wieder in heimischer Halle am Königstuhl spielen, er musste zuletzt nach Bottendorf und Bad Frankenhausen ausweichen. Die Drei-Felder-Halle bietet Platz für 300 Zuschauerinnen und Zuschauer. Anlässlich der Eröffnung ist eine ganze Festwoche geplant. So testen beispielsweise am Sonntag die Bundesliga-Handballerinnen vom Thüringer HC die Arena gegen den polnischen Meister Lublin.