Freier Eintritt für Kinder und Jugendliche: Im Soleschwimmbad Artern im Kyffhäuserkreis dürfen alle Gäste unter 18 Jahren in dieser Saison kostenlos baden. Sie müssen keinen Eintritt zahlen, wie der Stadtrat am Montag einstimmig beschlossen hat.

Das Soleschwimmbad in Artern: Kinder und Jugendliche dürfen bis zum Saisonende im September kostenlos baden. Bildrechte: MDR/Katharina Melzer

Auch in Nordhausen baden Kinder und Jugendliche in diesem Sommer kostenlos: Bis zum Saisonende haben alle Gäste bis 18 Jahre freien Eintritt im Salzaquellbad und in den Bielener Kiesgewässern.