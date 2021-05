Die Stadtverwaltung von Artern will die Friedhofsgebühren deutlich erhöhen. Die Vorlage der Verwaltung für den Stadtrat sieht vor, die Gebühren im drei- bis vierstelligen Prozentbereich anzuheben. So könnte der Preis für das "klassische" Familien- und Einzelgrab von bisherigen 360 Euro auf 1.905 Euro steigen. Die neuen Gebühren würden eine über 400-prozentige Erhöhung bedeuten. Noch extremer fielen die möglichen Anhebungen in den Ortsteilen Heygendorf und Voigtstedt aus. Das Familien- und Einzelgrab könnte dort bald über 1.700 Euro kosten - eine Steigerung um über 2.000 Prozent. Bisher hat ein solches Grab um die 70 Euro gekostet. Spruchreif werden diese Kosten erst, wenn sich der Stadtrat am Montagabend für die Erhöhung der Friedhofsgebühren entscheidet. Der Abstimmung ist eine monatelange Diskussionen vorangegangen.