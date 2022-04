Bei einem Unfall an einem Bahnübergang in Artern ist ein 16 Jahre alter Mopedfahrer ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, stürzte der Jugendliche in der Nacht aus bisher unbekannten Gründen vor dem Bahnübergang von seinem Zweirad.

Ein 16 Jahre alter Mopedfahrer starb bei einem Unfall in Artern (Symbolfoto). Bildrechte: dpa