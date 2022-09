In Artern im Kyffhäuserkreis wird am Montag ein Tiefkühlpizzawerk offiziell eröffnet. Die Firma Gustavo Gusto investierte 40 Millionen Euro in das Werk. Nach einem Testbetrieb sollen bis zu 100 neue Arbeitsplätze entstehen. Bisher produziert das Unternehmen nur in Bayern.